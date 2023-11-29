وزير الخارجية: نحذر من تأثير تهجير الفلسطينيين على السلم في المنطقة بأسرها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التدمير في قطاع غزة وصل إلى حد غير مسبوق، مردفا: "أكدنا منذ 7 أكتوبر إدانة استهداف المدنيين من كل جانب".



وأضاف شكري، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن أعداد النازحين وصلت لنحو ثلثي سكان القطاع، وأن قطاع غزة يشهد انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.



وتابع: "النهج الإسرائيلي على مدى أكثر من 50 يوما سياسة متعمدة لجعل الحياة في غزة مستحيلة"، محذرا من تأثير تهجير الفلسطينيين على السلم في المنطقة بأسرها.



وأوضح أن مفهوم الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مخالفا للقانون الدولي الإنساني، قائلا: "سياسة التهجير القسري في غزة ما زالت هدفا لإسرائيل، وما يحدث بغزة يقابله سياسة في الضفة الغربية طاردة لأبناء الشعب الفلسطيني".



وأكد أنه من الضروري وقف الحرب اللعينة قبل التفكير في ملامح اليوم التالي، مشددا على مواصلة مصر جهودها لإطالة أمد الهدنة في غزة، مردفا: "نجحنا بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في إبرام صفقة تبادل للرهائن"



وذكر أن ما تم إدخاله حتى الآن لغزة من مساعدات لا يكفي احتياجات سكان القطاع، مضيفا: "ما تم توفيره من مساعدات إنسانية حتى اللحظة لا يكفي لسد احتياجات أهل قطاع غزة".



وأوضح أنه ينبغي معالجة القضية الفلسطينية بشكل يؤدي لإنهاء الاحتلال، مستطردا: "علينا التكاتف من أجل إنفاذ الحل المتفق عليه دوليا وهو حل الدولتين، فقد حان الوقت لصياغة إطار سياسي لإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في تطبيق حل الدولتين".