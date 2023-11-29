لودريان يؤكّد استمرار فرنسا بدعم المؤسسة العسكرية في لبنان

أكّد الموفد الرئاسي الفرنسي بلبنان، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، استمرار بلاده بالدعم المطلق للمؤسسة العسكرية.

وحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني، جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم، الموفد لودريان، حيث بحثا الوضع العام في لبنان وآخر التطورات في الجنوب.

ونوّه لودريان بـ"أداء الجيش في ظلّ التحديات التي يواجهها"، مؤكدًا "استمرار دعم بلاده المطلق للمؤسسة العسكرية".

وبدوره، شكر العماد عون "فرنسا على اهتمامها الدائم بالجيش وإرسالها المساعدات له بصورة متواصلة وآخرها المساعدات الطبية".

وكان لودريان، قد التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وجدّد لودريان التأكيد على دعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، مشددا "على أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار".

وقال إنه "سيجري عدة لقاءات واجتماعات تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة".

وكان لودريان، قد زار لبنان 3 مرات سابقة بدأت في 21 يونيو الماضي، والتقى ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني، كما التقى مسئولين سياسيين ودينيين وعسكريين، للمساهمة في إيجاد حلّ لانتخاب رئيس جديد للبنان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر من العام الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين، ولم يتمكن المسئولون اللبنانيون من إجراء الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى التعافي الاقتصادي.