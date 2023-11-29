اللواء رفعت قمصان: 26 اختصاصا للوطنية للانتخابات لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية

قال اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا، إن الهيئة تشكلت من قمم وقامات قضائية شامخة، مشهود لها بأقصى درجة الحيدة والشفافية والنزاهة.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن هناك جهازا تنفيذيا بالهيئة متخصص في مجالات عمله، ومجموعة متميزة من الكوادر تعاونه في هذا السياق، موضحا أنه هناك 26 اختصاصا للهيئة الوطنية هدفها، هو تحقيق أقصى درجات الحيدة والشفافية والنزاهة في الانتخابات، وهو أمر مطمئن تماما للجميع.

وأشار إلى أنه من بعد 2011 و20133 هناك أكثر من 45 تعديلا يمثلون ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، وتُوجت هذه التعديلات في 2017 بصدور القانون 198 لعام 2017، الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وضع إطار الإدارة الانتخابية.

وذكر أن مسألة وجود أسماء مكررة أو وفيات ضمن كشوف الناخبين، أمر كان يحدث قديما وقبل ثورة 2011، ولكن عفا عليه الزمن، ولم يعد موجودا بالوقت الحالي، مؤكدا أنه جرى إعداد قاعدة تدعو للفخر تتضمن مئات الملايين من البيانات لكل مواطن على أرض مصر.

وأشار إلى أنه بعد 2011 جرى استحداث نظام حديث بني على برامج حاسب آلي، تدخل على قاعدة بيانات الرقم القومي، بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، منوها بأن وزارة الداخلية لها جهود كبير، في معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل مراحل العملية الانتخابية.

هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء المتخصصين ووزارة التنمية الإدارية، لتولد قاعدة بيانات قوية نقية سليمة إلى أبعد الحدود، لافتا إلى أنه في فترة من الفترات ظهرت حالات وفاة بقواعد الناخبين، نتيجة عدم الدقة بذكر بعض البيانات في شهادة الوفاة.