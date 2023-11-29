حركة حماس تدعو إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة

دعا ممثل حركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى زيارة قطاع غزة للاطلاع على "حجم الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وأجرى ماسك زيارة لإسرائيل قام خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأخذه في جولة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ليوضح له عواقب هجوم "حماس" عليها في 7 أكتوبر.

وقال حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت: "ندعو السيد إيلون ماسك الذي زار الاحتلال لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم المجازر والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية، وابتعادا عن سياسة الانحياز والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".

كما وجهت "حماس"، دعوة للصحافيين والوكالات الإعلامية إلى "تكثيف حضورها إلى قطاع غزة لمعاينة حجم الدمار ومعالم حرب الإبادة التي ارتكبها الاحتلال وجيشه النازي بحق شعبنا الفلسطيني".

وقالت في بيان: "إن ما يتكشف يوما بعد يوم من مجازر وعمليات قتل ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وآخرها العثور على عشرات الجثامين لمدنيين فلسطينيين تحت الأنقاض في منطقة الصبرة وغيرها من مناطق مدينة غزة، وحجم الدمار الذي لحق بالجامعة الإسلامية التي تعد إحدى أهم المؤسسات العلمية، ليؤكد من جديد فظاعة ما تعرض له شعبنا من حرب إبادة كان الهدف منها دفعه إلى الهجرة قسراً عبر القتل والتدمير المتعمّد لجميع مرافق الحياة والبنى التحتية".

وأضاف البيان: "ندعو الصحافيين والوكالات الإعلامية العالمية إلى تكثيف حضورها إلى قطاع غزة للاطلاع على حجم الدمار ومعالم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال وجيشه النازي بحق الأطفال والمدنيين العزل وكافة البنى التحتية".