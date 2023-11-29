إسرائيل تستمر في هجومها على الأمم المتحدة: كل جهاز أممي يستخدم كسلاح ضدنا

استمر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في الهجوم على منظمة الأمم المتحدة، قائلًا إن موارد المنظمة حُولت إلى الإرهاب في غزة.

وأضاف في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء: «كم عدد المدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة الذي قد تُبنى في غزة لو لم تحول موارد الأمم المتحدة إلى الإرهاب؟»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن «الأمم المتحدة سيطر عليها من لا يريد التسوية والحل»، زاعمًا أن «كل جهاز في تلك المنظمة يستخدم كسلاح ضد إسرائيل».

وذكر أن «وزراء خارجية بعض الدول لم يدينوا أحداث 7 أكتوبر»، مضيفًا: «الأمر الوحيد الذي له قيمة هنا هم الأطراف الذين أدانوا المجزرة»، وفقًا لتعبيره.

وادعى أن «الأسبوع الجاري كُرس بالكامل للتضامن الفلسطيني، رغم أن الأحداث بدأت لأن حماس ارتكبت مجزرة غير مبررة ضد الإسرائيليين».

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.