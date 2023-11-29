مصدر: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد هدنة غزة لـ4 أيام إضافية

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أفاد مصدر سياسي مطلع، بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لأربعة أيام إضافية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أبدى موافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة، لكن شريطة أن تُطلق حركة حماس سراح عشرة من المحتجزين لديها.

في سياق متصل، أفادت صحف عبرية بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تسلم ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، اليوم الأربعاء في إطار الدفعة السادسة ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت صحيفة هآرتس: «أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأكيده استلام قائمة جديدة من المحتجزين في قطاع غزة للإفراج عنهم اليوم الأربعاء».

ومنذ يوم الجمعة الماضية، وعلى مدار 5 أيام استلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.