عقب المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، على انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، قائلًا: "التعاون بين مصر والدول العربية أمر مهم للغاية، خاصة وأن الدول العربية تواجه تحديات متشابهة في مجال المياه"

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك 21 دولة عربية تواجه شحًا مائيًا في ظل الموارد المائية المحدودة، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة على الصعيد الوطني لتحسين إدارة الموارد المائية، ويبقى التعاون بين الدول العربية أمرًا مهمًا لتحسين موارد المياه.

وأوضح أن هناك مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء؛ بهدف إعداد مناطق للإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة وأن هذه التجربة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

ونوه أن هناك تعاونًا بين مصر والسعودية والإمارات في مجال تحلية المياه، وهذه النماذج ناجحة في كيفية التعاون بين الدول العربية في مجال المياه، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي.

وشدد أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لإدارة المياه بصورة مثالية، في ظل محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية.

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة جدًا في التوسع ومعالجة وإعادة استخدام المياه من خلال إنشاء محطات كبرى في بحر البقر والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التحول إلى أنظمة الري الحديثة بهدف ترشيد إنتاجية المياه، والصيانة المستمرة لكل مكونات شبكة الموارد المائية، حتى تعمل شبكة المياه على مدار الساعة.

