وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يكرمان فرق العمل المشاركة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي

كرمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فرق العمل من الوزارة والمحافظة التي شاركت في تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، الذي استضافته مدينة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الوزارة والمحافظة في حديقة الأزهر، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم، بالإضافة إلى المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

في البداية، سلمت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، شهادة تقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تقديراً لجهوده الكبيرة في نجاح المنتدى، كما منحت شهادة تقدير للفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، تسلمتها نيابة عنه المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم، نائبة محافظ الإسكندرية، تقديراً لجهود المحافظة خلال استضافة يوم المدن العالمي في أكتوبر الماضي.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في المنتدى، من بينهم السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وغيرهم من القيادات في المحافظة.

وفي كلمتها، عبرت وزيرة التنمية المحلية عن شكرها العميق لجميع المشاركين في تنظيم المنتدى، قائلة: "الجميع اشتغل بقلب وفريق عمل واحد، ومصر ظهرت بشكل مشرف جداً أمام العالم. المنتدى الذي استضافته القاهرة هو الأكبر والأفضل في تاريخ المنتدى الحضري العالمي".

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أن التعاون بين كافة أجهزة الدولة ووزارتي التنمية المحلية والإسكان كان أساساً في نجاح المنتدى، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بالمحافظة لإظهار القاهرة بالصورة المشرفة التي كانت عليها خلال الفعاليات. وأضاف أن المنتدى حقق رقمًا قياسيًا في الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم، مما يعكس مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.