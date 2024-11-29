نواب ديمقراطيون من ولاية كونيتيكت يعلنون عن تعرض منازلهم لتهديدات بوجود قنابل

أعلن عدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس من ولاية كونيتيكت أو مكاتبهم اليوم الخميس عن تلقي منازلهم تهديدات بوجود قنابل.

وأفاد النواب جيم هايمز وجو كورتني وجون لارسون أن منازلهم تعرضت لتهديدات بالقنابل. وقالت الشرطة التي تعاملت مع التهديدات إنها لم تعثر على أي دليل على وجود قنابل في منازل النواب.

وجاء ذلك بعد يوم من إبلاغ عدد من أبرز المرشحين والمختارين في مناصب وزارية في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تلقيهم تهديدات بقنابل و"بلاغات كاذبة لخدمات الطواريء".

وتلقى منزل النائب كورتني في نورويتش تهديدا بوجود قنبلة أثناء تواجد زوجته وأطفاله بالمنزل، وفقا لما ذكره مكتبه.

وقال النائب هايمز إنه جرى إبلاغه صباح اليوم الخميس بالتهديد ضد منزله أثناء حضوره احتفال بعيد الشكر مع عائلته. وتعاملت شرطة الكابيتول الأمريكية وشرطة جرينتش وشرطة ستامفورد مع التهديد.

وقال النائب لارسون أيضا اليوم الخميس إن شرطة إيست هارتفورد تعاملت مع تهديد بوجود قنبلة في منزله.