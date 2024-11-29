اليمن: زعيم الحوثيين يدعو إلى التصعيد ضد إسرائيل بعد الاتفاق مع حزب الله اللبناني

دعا عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الخميس، إلى زيادة التصعيد ضد إسرائيل من كل من اليمن والعراق بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حليفهما اللبناني حزب الله وإسرائيل أمس الأربعاء.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن عبد الملك الحوثي قوله اليوم الخميس، إنه "على مستوى محور المقاومة من المهم البناء على ما حققته الجبهة اللبنانية والتحرك نحو مزيد من التصعيد خاصة على الجبهتين العراقية واليمنية".

وأضاف الحوثي:" الجبهة العراقية قوية ومهمة، ولديها قدرات تساعدها على أن تكون أكثر فاعلية إن شاء الله في مواجهة العدو الإسرائيلي".

يشار إلى أنه كانت هناك هجمات متكررة ضد إسرائيل من قبل ما يسمى بمحور المقاومة لحلفاء إيران منذ بداية حرب غزة قبل أكثر من عام.

وبالإضافة إلى حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، يضم التحالف ميليشيات في العراق والحوثيين في اليمن.

ومنذ اندلاع حرب غزة ، أطلق الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل وهاجموا السفن في البحر الأحمر.

وفي المقابل قصفت القوات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بشكل متكرر أهدافا في اليمن ردا على ذلك.