رئيس الاستخبارات البريطانية يتهم روسيا بالضلوع في حملة تخريب شديدة التهور

قال ريتشارد مور، رئيس وكالة الاستخبارات البريطانية الخارجية "إم آي 6"، اليوم الجمعة، إن روسيا تقوم بحملة تخريب "متهورة إلى حد مذهل" ضد حلفاء أوكرانيا الغربيين، وإن جواسيسه يعملون على وقف خروج التبعات عن السيطرة.

وذكر مور أن وكالته ونظيرتها الفرنسية تعملان معا من أجل منع تصعيد الخطورة، ولك من خلال "تحديد الخطر، والإبلاغ بقرارات حكومتينا" في رد فعل على "مزيج الترهيب والعدوان" الذي يعمد إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف مور أثناء خطاب ألقاه بحضور دبلوماسيين ومسؤولي استخبارات في فرنسا: "لقد كشفنا حملة تخريب روسية متهورة إلى حد مذهل في أوروبا، فيما يلجأ بوتين ومعاونوه إلى التهديد باتخدام القوى النووية، لبث الخوف بشأن تبعات مساعدة أوكرانيا".

كما أشار إلى أن "مثل هذا النشاط والخطاب خطير ويتجاوز حد عدم المسؤولية"