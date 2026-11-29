وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بإعداد مذكرة تفصيلية وعاجلة حول واقعة إصابة 6 تلاميذ بمدرسة جرجا الإعدادية بنين، التابعة لإدارة جرجا التعليمية، بإصابات متفرقة بالجسم، نتيجة التدافع بينهم خلال انصرافهم من المدرسة اليوم الأحد.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع عدد من الإصابات بين الطلاب عقب حدوث تدافع أثناء وقت الانصراف؛ ما أسفر عن إصابة 6 تلاميذ ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه، أوضح ياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه بناءً على توجيهات المحافظ، تحرك ناصف ماهر، وكيل المديرية، فور وقوع الحادث إلى المستشفى؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب المصابين ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى تماثل حالتين للشفاء وخروجهما بالفعل، بينما يتبقى 4 طلاب يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تشير التقارير الطبية إلى استقرار حالتهم الصحية، مؤكدًا أن المديرية تتابع الحالة الصحية للطلاب المصابين عن كثب حتى الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم إحالة الواقعة بالكامل إلى الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم للتحقيق العاجل، والوقوف على أسباب الحادث ومدى التزام مسئولي المدرسة بتطبيق قواعد الإشراف اليومي لتأمين خروج الطلاب، وفحص جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.

فيما تؤكد مديرية التربية والتعليم بسوهاج استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم، مشيرة إلى أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، بجانب أنها تحرص على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للطلاب.