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وقع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء بالقرب من جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط.



وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن محطاته سجلت الهزة.



وشعر بالهزة سكان بعض المدن المصرية، فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، رصد زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية الأحد الماضي.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي 18 ديسمبر الحالي، ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق في البحر بجنوب اليونان، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.