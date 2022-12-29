 سفير أوكرانيا لدى ألمانيا: السلام لا يهبط من السماء ونحتاج لمزيد من الدعم - بوابة الشروق
الخميس 29 ديسمبر 2022 4:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

سفير أوكرانيا لدى ألمانيا: السلام لا يهبط من السماء ونحتاج لمزيد من الدعم

د ب أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 4:05 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 4:05 ص

دعا سفير أوكرانيا لدى ألمانيا ، أوليكسي ماكييف ، إلى مزيد من الدعم لبلاده في صد الغزو الروسي.

وقال ماكييف لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية في تعليقات ستنشر اليوم الخميس: "السلام لا يهبط من السماء. يجب القتال من أجله. وهذا ما نفعله نحن الأوكرانيين نيابة عن جميع الأوروبيين".

وأضاف السفير أن الأوكرانيين سيرحبون "بمزيد من الشجاعة والتصميم من حلفائنا وشركائنا".

وحدد ماكييف كأهداف لعام 2023 "التحرير الكامل لبلدنا من المحتلين الروس، واستعادة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وعودة مواطنينا إلى ديارهم، وإعادة إعمار بلدنا والمزيد من التقدم في تكامل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

كما كرر نداءه لإرسال مزيد من شحنات الأسلحة "لإنقاذ المزيد من المدنيين في أوكرانيا".

وعندما سئل عن حل محتمل للصراع، أشار ماكييف إلى خطة الخطوات العشر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي تتضمن "صيغة السلام" فيها الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب، ومحاكمة مجرمي الحرب الروس والضمانات الأمنية لأوكرانيا. ويرفض الكرملين ذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك