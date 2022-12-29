كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الخميس، عن اهتمام العديد من أندية الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، حال رحيله عن صفوف ناديه باريس سان جيرمان في الصيف القادم.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد سيرجيو راموس مع ناديه سان جيرمان في الصيف القادم، بعد وصوله إلى النادي الباريسي في صيف 2021 بعقد يمتد لمدة موسمين.

ووفقًا لـ أكرم كونور الصحفي المتخصص بأخبار الانتقالات في صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بعض أندية الدوري السعودي مهتمة بالتعاقد مع راموس، حال رحيله عن النادي الباريسي.

وكتب أكرم كونور عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أندية من الدوري السعودي والأمريكي تراقب وضع سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد معه».