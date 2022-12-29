الاتحاد الرياضي التوركي يحافظ على تواجده بمراكز المقدمة في الدوري المغربي

حافظ فريق الاتحاد الرياضي التوركي على تواجده في مراكز المقدمة ببطولة دوري المحترفين المغربي، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه شباب السوالم الرياضي، مساء الأربعاء، في المرحلة التاسعة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز المغرب التطواني على ضيفه حسنية أغادير بنفس النتيجة، وتعادل مولودية وجدة مع ضيفه أولمبيك خريبكة بدون أهداف.

وارتفع رصيد الاتحاد الرياضي التوركي، الذي حقق فوزه الخامس مقابل تعادلين وخسارتين في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 17 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد شباب السوالم الرياضي، الذي نال خسارته الثالثة هذا الموسم بالمسابقة مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وبادر شباب السوالم بالتسجيل عبر مصطفى سهد في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض الاتحاد الرياضي التوركي في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين عن طريق أيمن ديراني وأمين زحزوح في الدقيقتين 50 و65 على الترتيب.

وحقق المغرب التطواني انتصاره الأول في المسابقة منذ أكثر من 5 أشهر ونصف الشهر، عقب فوزه المتأخر 2 / 1 على ضيفه حسنية أغادير.

وارتفع رصيد المغرب التطواني إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف حسنية أغادير، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز التاسع.

وتقدم المغرب التطواني بهدف مبكر من خلال محمد سعود في الدقيقة الخامسة عبر ركلة جزاء، فيما تعادل يوسف مهري لحسنية أغادير في الدقيقة 36، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها قبلها بدقيقتين.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، منح عادل الحسناوي النقاط الثلاث لمصلحة المغرب التطواني بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء مولودية وجدة مع ضيفه أولمبيك خريبكة وظل خريبكة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف وجدة صاحب المركز الرابع عشر.