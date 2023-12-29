ضبط متهم بحيازة خامات وأدوات لتصنيع الحشيش في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامه بحيازة 60 طربة لمخدر الحشيش، تزن 6 كيلو جرام، و3 زجاجات معبأة بزيت الحشيش تزن 3 لترات، وكمية من خامات وأدوات التصنيع، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وخامات وأدوات التصنيع.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والخامات والأدوات بقصد التصنيع.

ووفقًا لمصدر أمني، الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.