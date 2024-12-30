التعليم العالي: لدينا 115 جامعة حاليا مقارنة بـ48 فقط في 2013

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ لغة الأرقام كاشفة وواضحة وتعكس حجم التقدم الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخيرة، مدعومة باستثمارات ضخمة وجهود مستمرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في قطاع التعليم العالي.

وتابع: «في 2013 كان لدينا 48 جامعة فقط، واليوم تقدم المنظومة خدماتها من خلال 115 جامعة متنوعة، تشمل الحكومية، الأهلية، الخاصة، وفروع الجامعات الأجنبية والدولية».

وأوضح أن هذا التنوع يعكس الجهود المبذولة لتوفير التعليم العالي لكافة محافظات الجمهورية، حيث جرى التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية لتغطية جميع المناطق، ما يضمن إتاحة التعليم العالي للجميع.

وأشار عبد الغفار إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم المنظومة التعليمية ودورها في بناء المواطن المصري وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة.

واستكمل: «تم استحداث مسارات جديدة للتعليم الجامعي مثل الجامعات التكنولوجية، حيث أُنشئت 12 جامعة تكنولوجية، بعد أن لم يكن هناك جامعة واحدة في هذا المجال عام 2013، كما جرى إنشاء 5 جامعات حكومية جديدة والعديد من الجامعات الأهلية».

