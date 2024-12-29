كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن عدد سكان العاصمة الإدارية الجديدة تخطى الـ 10 آلاف مواطن، مؤكدا أن هذا يمثل تحديا لتقديم خدمة جيدة والتعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى؛ بهدف تحسين الأداء.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» المذاع عبر شاشة «ON» إن العاصمة تستقبل كل يوم أعدادا جديدة، مشيرا إلى أن افتتاح مركز خدمة عملاء العاصمة؛ يعد من أهم الأحداث في عام 2024 .

وأوضح المركز يستهدف تقديم أفضل جودة خدمة وحياة للمواطن، وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها في مكان واحد وبسهولة ويسر.

وأشار إلى إطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة خلال الربع الأول من العام الجاري؛ من أجل تسهيل الخدمات على المواطنين، على أن يكون متاحا للجميع، في المقابل سيحظى المقيمون في العاصمة بكلمة مرور خاصة تتيح لهم توفير جميع الخدمات، مثل دفع الفواتير أو طلب أي خدمة أخرى.

وأوضح أن التطبيق سيخدم الشركة أيضًا في إيصال أي معلومات للسكان، مثل الإعلان عن الاحتفالات أو الأحداث المختلفة؛ لتعريف المواطنين بها.