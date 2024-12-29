نيس يفتح الباب أمام رحيل عبدالمنعم وسط اهتمام الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن نادي نيس الفرنسي يخطط لتعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بضم مدافع جديد.

يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن رغبة الأهلي في إعادة محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق السابق والمحترف حالياً في صفوف نيس.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن نادي نيس يضع المدافع ليليان براسير من أولمبيك مارسيليا على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوفه في ظل عدم اقتناع المدير الفني بأداء بعض اللاعبين في الخط الدفاعي.

. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الأهلي يدرس إمكانية ضم عبدالمنعم على سبيل الإعارة لمدة قصيرة لدعم صفوف الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يُذكر أن محمد عبدالمنعم يعاني حالياً من إصابة في ربلة الساق، مما أبعده عن المشاركة مع نيس في الفترة الأخيرة.