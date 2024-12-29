مخاوف من وفاة 179 شخصا في حادث طائرة كوريا الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام بكوريا الجنوبية أن رجال الإنقاذ يخشون مقتل 179 من أصل 181 شخصا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في مطار بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بعدما انحرفت الطائرة عن المدرج في المطار واندلعت فيها النيران.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن مسئولين، أنه تم نقل اثنين من الناجين إلى المستشفى بعد الحادث بعدما انحرفت الطائرة عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي.

وبث التلفزيون الكوري الجنوبي مقطعا مصورا يظهر الطائرة وهي تنحرف عن المدرج دون إنزال عجلات الهبوط، حيث تحطمت في نهاية المدرج واندلعت فيها النيران.

وقالت يونهاب، إن العديد من شهود العيان على حادث تحطم الطائرة أفادوا برؤية ألسنة اللهب تتصاعد من أحد التوربينات وسمعوا عدة انفجارات مدوية.

وذكرت الوكالة، أن الطيارين حاولوا الهبوط في البداية لكنهم ألغوا المحاولة ثم حاولوا الهبوط الاضطراري.

وأظهرت الصور التي التقطت من مسافة بعيدة في البداية تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان الأسود فوق مكان الحادث، وأظهرت صور لاحقة حطاما محترقا ومتفحما من الطائرة.

وقال مسئول إطفاء: "تم تدمير الطائرة بالكامل تقريبا، ومن الصعب تحديد هوية الضحايا، ونحن بصدد استعادة الرفات، وهو ما سيستغرق بعض الوقت"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

وكانت رحلة جيجو إير تقل 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وكانت قادمة من بانكوك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير، إير كيم إي باي، إن شركة الطيران قدمت خالص تعازيها واعتذارها للمتضررين من الحادث.

وأضاف كيم، في بيان، "حاليا، لم يتم تحديد السبب الدقيق وراء الحادث بعد، ويجب أن ننتظر التحقيقات الرسمية التي تجريها الوكالات الحكومية".

وقال كيم "بغض النظر عن السبب، أتحمل المسئولية الكاملة كرئيس تنفيذي".

وذكرت وكالة يونهاب أن السلطات تحقق فيما إذا كان عطل في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث.