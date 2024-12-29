 أمريكا.. وفاة شخص على الأقل مع وصول عدة أعاصير إلى مدينة هيوستن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. وفاة شخص على الأقل مع وصول عدة أعاصير إلى مدينة هيوستن


نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 3:37 ص | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 3:37 ص

توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح مع وصول عدة أعاصير إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية  يوم السبت، مما ألحق أضرارا بالمنازل والمركبات.

وقالت ماديسون بولستون، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة برازوريا، إن شخصا واحدا توفي في منطقة ليفربول، الواقعة جنوب هيوستن، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح لا تصنف كحرجة.

وأفادت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية بأن الأعاصير وصلت إلى كاتي، وسايبرس، وبورتر هايتس وسبليندورا في شمال هيوستن، بينما تعرضت عدة منازل للتدمير جنوب هيوستن عندما وصل إعصار بين ألفين وليفربول. وأوضحت بولستون أن ما أحصوه حتى الآن هو تضرر حوالي 10 منازل، لكنهم ما زالوا يعملون على تحديد حجم الأضرار.

وفي وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، كان المطاران الرئيسيان في هيوستن - مطار بوش إنتركونتيننتال ومطار هيوستن هوبى - يعانيان من تأخيرات في المغادرة تجاوزت الساعة بسبب العواصف، وفقا لموقع "فلايت أوير".

 


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