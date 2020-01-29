سمية الخشاب تطرح بوستر كليب أغنيتها الجديدة «عربية أنا»: مفاجأة لكل امرأة

أعلنت الفنانة سمية الخشاب، عن طرح فيديو كليب جديد لها، والذي يحمل اسم "عربية أنا"، من كلمات محمد حسن وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

ونشرت الخشاب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر كليب "عربية أنا"، وعلقت قائلة: "قريبا.. استنوا فيديو كليب (عربية أنا) على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

كانت الفنانة سمية الخشاب قد طرحت برومو الكليب عبر "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تعتلي الحصان في أحد المناطق الجبلية.

وأوضحت الخشاب -في فيديو آخر- أن الكليب سيكون مفاجأة لكل امرأة عربية؛ لأنه يتحدث عنهن ويحث المرأة على أن تكون قوية وواثقة من نفسها، وأن تكون أقوى من أي شئ، لأنها "امراة عربية وتستحق كل التقدير".