رئيس وزراء ولاية تورينجن يطالب بتمديد الإغلاق حتى عيد الفصح المقبل

قبل لقاء القمة بين الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات بشأن كورونا دعا بودو راميلوف رئيس وزراء ولاية تورينجن وسط ألمانيا إلى تمديد سياسة مكافحة وباء كورونا إلى مدى زمني أوسع في البلاد.

وقال راميلوف لشبكة التحرير الألمانية التي تضم عددا كبيرا من وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد اليوم السبت: "من وجهة نظري يجب ألا يدور حديث عن تخفيف الإغلاق وإنما عن وضع خارطة تعطينا منظورا على مدى الشهور القادمة".

وأضاف راميلوف قائلا: "وتتضمن هذه الخارطة فهرسا للمعايير التي تتخذ إذا ظهرت بعض الأعراض وإمكانيات تقديم الرعاية الطبية".

ويرى راميلوف أن هذه الخارطة يجب أن تطبق حتى عيد الفصح المقبل إن أمكن ذلك.

وأكد راميلوف قائلا: "نحن على وشك الانهيار، وعلينا أن نتخذ احتياطيات لمواجهة الموقف"، مبينا بالقول: "إن الجدل حول الإغلاق والتخفيف منه لا يوصلنا إلى شيء".

تعرضت ولاية تورينجن إلى الإصابة بأكبر عدد من العدوى بالوباء منذ عدة أسابيع مع فترات انقطاع قصيرة، إلا أن عدد الإصابات الجديدة تراجع فيها في الآونة الأخيرة.

ويستمر الإغلاق الحالي حتى 14 شباط/فبراير المقبل.

إلا أن هناك نقاشات منذ فترة طويلة حول مد الإغلاق وبصفة خاصة على خلفية التحورات المتفشية للفيروس، والتي شهدت تورينجن حالات فردية منها.