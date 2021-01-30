 السعودية: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية بالقرب من مستشفى بجازان - بوابة الشروق
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السعودية: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية بالقرب من مستشفى بجازان

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 8:53 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 8:53 م

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالسعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.


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