 العربية: انفجار محطة غاز وسط مدينة البيضاء اليمنية وأنباء عن ضحايا - بوابة الشروق
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العربية: انفجار محطة غاز وسط مدينة البيضاء اليمنية وأنباء عن ضحايا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هلال
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 6:23 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 6:23 م

أفادت فضائية «العربية» بوقوع انفجار بمحطة غاز وسط مدينة البيضاء اليمنية، مشيرة إلى ورود أنباء بوقوع ضحايا جراء الانفجار، وذلك حسبما أوردته في خبر عاجل لها، مساء السبت، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.


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