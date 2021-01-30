الفنان سيد رجب: أقدم دور شخصية غامضة في مسلسل شقة 6

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بالتواجد في مسلسل " شقة 6 " ، معتبرا أنه محظوظ بهذه التجربة وتحمس لها كثيراخاصة أنه يقدم دور شخصية غامضة.

وقال سيد رجب، في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه متحمس للمسلسل كثيرا لأنه ينسجم مع طريقة اختياره للأدوار في ألا تكون عشوائية، مشيرا إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الـ15 حلقة حول الإثارة والغموض والتشويق حيث يجسد من خلاله دور شخصية غامضة وسيتم فهمها من خلال أحداث العمل.

وأشار إلى أن فريق عمل المسلسل بدأ التحضير لانطلاق عملية التصوير من خلال عمل بروفات بعض المشاهد واللقطات التي سيتم تصويرها من المرة الأولى، خاصة مشاهد الرعب.

ولفت رجب إلى أنه يحاول دائما التنويع في أدواره، سواء كانت كوميدية أو اجتماعية أو درامية، ويحاول أيضا أن يثبت نفسه في كل دور يقدمه، حتى ولو كان دورا صغيرا، لكن شرط أن يكون مؤثرًا في أحداث العمل.

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من التشويق والرعب في إحدى العمارات، حيث يحدث أمر ما داخل شقة يؤدي إلى قلب حياة الجيران رأسا على عقب، وتم طرح البوستر الدعائي للعمل المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

ويشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة، وروبي، وأحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، وحمزة العيلي رحاب الجمل، هيا فياض، وملك قورة ،وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.