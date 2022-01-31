البحرين: يجب مضاعفة الجهود الدبلوماسية لمطالبة المجتمع الدولي بخطوات أكثر حزما مع ميليشيا الحوثي

قال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن واجبنا القومي يدعونا إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية وتوحيدها لمطالبة المجتمع الدولي بتبني خطوات أكثر حزمًا تجاه ميليشيا الحوثي وما ترتكبه من أعمال إرهابية، ورفضها المستمر للجنوح إلى السلم ووقف الحرب، والدخول في مفاوضات تؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن الشقيق.

ودعا الزياتي، خلال مشاركته اليوم الأحد في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية عقد اليوم في دولة الكويت نقلته وكالة الأنباء البحرينية، إلى تضافر كل الجهود العربية وتوحيدها لوقف تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وحماية مصالح ومقدرات شعوبنا، محذرًا من الميليشيات الإرهابية والسلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، من صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب مفخخة، والتي أصبحت تشكل خطرًا أساسيًا على أمن واستقرار المنطقة وتهديدًا لمصالح شعوبها.

واستنكر وزير الخارجية البحريني، التصعيد الخطير الذي شهدته منطقة الخليج جراء الهجمات الغادرة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، واستهدافها المتواصل للمنشآت والأعيان المدنية وحياة الأبرياء الآمنين في البلدين الشقيقين.

وأكد وقوف مملكة البحرين ودعمها التام لكافة الإجراءات المتخذة من جانب البلدين الشقيقين لمواجهة هذه الاعتداءات والمحافظة على أمنهما واستقرارهما وحماية مصالحهما الوطنية.