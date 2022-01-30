ألمانيا: الوكالة الاتحادية للشبكات تستبعد سرعة إصدار تصريح بتشغيل نورد ستريم 2

استبعدت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا سرعة إصدار تصريح بتشغيل خط نورد ستريم 2 وذلك على الرغم من تأسيس شركة ألمانية للجزء الواقع في المياه الإقليمية الألمانية.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال رئيس الوكالة يوخن هومان:" لا تزال هناك خطوات أخرى ناقصة".

وأوضح هومان أنه من خلال إلقاء نظرة على الفحوص التي لم تتم بعد " فسرعان ما سننتهي إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد من الممكن تقريبا إتمام الأمر في النصف الأول من العام".

كانت شركة "نورد ستريم 2" المساهمة استجابت لشرط من الوكالة بتأسيس شركة ألمانية مملوكة لها لمباشرة إجراءات التصريح. وكان متحدث باسم الشركة الوليدة صرح يوم الأربعاء الماضي بقوله إن الشركة الجديدة لنقل الغاز "جاز فور أوروبا" ذات المسؤولية المحدودة ومقرها مدينة شفيرين ستسلم "بأسرع ما يمكن" المستندات اللازمة لاستئناف عملية التصديق على الخط.

تأتي هذه الخطوة بناء على تعليمات للاتحاد الأوروبي التي تنص على ضرورة فصل تشغيل الخط عن تسويق الغاز.

يذكر أن المساهم الوحيد في "نورد ستريم 2" رسميا هو شركة جازبروم الروسية الحكومية، ويقع مقر الشركة في مدينة تسوج السويسرية، وقد تقدمت "نورد ستريم 2" إلى الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا بطلب للتصديق على تشغيل الخط بوصفها مشغلا مستقلا.

غير أن الوكالة أوقفت عملية التصديق في نوفمبر الماضي بشكل مؤقت وأشارت إلى أن الشركة القائمة على تشغيل الخط يجب أن يتم تنظيمها أولا وفقا للقانون الألماني.