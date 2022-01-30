إجراء الكشف الطبي على 1450 مترددا على قافلة حياة كريمة بقرية بكفر الشيخ

أجرت القافلة الطبية لمديرية الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة الكشف الطبي على 1450 متردداً من أهالي قرية المناوفة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة ضمت 11 عيادة، شملت على 10 تخصصات "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد، والأسنان والأنف والأذن وجراحة عامة،" إلى جانب معمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وأجرت الكشف الطبي على 1450 متردداً خلال يومي السبت والأحد.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنه تم إجراء التحاليل الطبية لـ 148مترددًا، وتم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة التي تضم 165 صنفًا، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1050 زائراً.

كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا، مقدماً الشكر للإدارة الصحية بمركز الحامول ومجلس مركز ومدينة الحامول على تعاونهم الكريم، وحرصهم على تردد أهالي القرية والقرى المجاورة، للاستفادة من الخدمات الطبية التي نقدمها القافلة.