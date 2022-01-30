الدنمارك تسجل 42 ألفا و387 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

سجلت الدنمارك 42 ألفا و387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و706 آلاف و529 إصابة، والوفيات إلى 3740 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و64 ألفا و295 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.