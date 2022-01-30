وزير الخارجية الأوكراني: اقتصادنا يعاني بسبب الذعر من التصعيد المحتمل مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، إن اقتصاد بلاده يعاني بالفعل بسبب الذعر من التصعيد المحتمل للتوترات مع روسيا.

وقال كوليبا في مقابلة صحفية، أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، في نسختها الإنجليزية، مقتطفات منها: "إننا نعاني بالفعل اقتصاديًا ونصبح أضعف بسبب انتشار الذعر في المجتمع".

وشدد الوزير على أنه ينبغي على الشعب والأسواق إدراك أن كييف وشركاءها الدوليين يعملون بنشاط لمنع حدوث أسوأ السيناريوهات، داعيًا إلى الامتناع عن الإجراءات التي قد تضر باقتصاد البلاد.

ومع ذلك، أشار كوليبا إلى أن بعض الحلفاء الغربيين لا يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة أوكرانيا بسبب "الافتقار إلى الإرادة السياسية"، دون أن يذكر دولًا معينة.

يذكر أنه في الأشهر القليلة الماضية، اتهمت أوكرانيا ودول غربية روسيا بحشد القوات بالقرب من حدود كييف استعدادًا لغزوها، فيما أكدت روسيا أنها لا تعتزم غزو أوكرانيا، وشددت على أن لها الحق في تحريك قواتها داخل أراضيها.