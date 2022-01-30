وذكرت وزارة الصحة الموريتانية السيدة ان السيدة حليمة با يحي وكيلة الوزارة تسلمت خلال احتفالية مساء اليوم السبت بمطار نواكشوط الدولي أم تونسي دفعة جديدة من لقاح جونسون آند جونسون مقدمة من طرف المملكة الإسبانية وهولندا في إطار مبادرة كوفاكس، تبلغ 424800 جرعة ، منها 244800 قدمتها المملكة الإسبانية و180000 من طرف هولندا.

وذكرت الوزارة ان الدفعة تهدف الى دعم جهود السلطات في محاربة وباء كورونا والحد من تداعياته السلبية.

واكدت السفيرة الاسبانية لدى موريتانيا السيدة ماريا الفاريز دولا روزا، أن هذه المساعدة تؤكد التزام اسبانيا بالوقوف إلى جانب موريتانيا، ودعم جهودها في التصدي للجائحة كوفيد-19، مضيفة أن موريتانيا هي المستفيد الأول من الدعم الإسباني عبر مبادرة "كوفاكس" من بين دول المغرب العربي والساحل وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاتحاد الأوروبي.

ووصل اجمالي الاصابات في موريتانيا وفق آخر احصائية رسمية 58123، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء 54083 ، بينما وصل اجمالي حالات الوفاة الي 949