التحالف: مقتل 80 حوثيًا في مأرب اليمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الأحد، مقتل 80 حوثيًا قي عمليات استهداف ضد الحوثيين في مأرب اليمنية.

وأعلن التحالف في بيان أنه تم تنفيذ 25 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف "أن عمليات الاستهداف ضد الحوثيين بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 80 عنصرا من ميليشيا الحوثي".

كان التحالف أعلن أمس السبت مقتل 90 عنصرا من جماعة الحوثي الإرهابية في عمليات استهداف قام بها طيران التحالف على منطقة مارب.

وتزامنت عمليات مقاتلات التحالف الجوية، مع استمرار المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وألوية العمالقة وبين مليشيا الحوثي في العديد من جبهات القتال في محافظة مأرب".