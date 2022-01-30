الأمم المتحدة: مقتل حوالي 2000 طفل يمني جندهم الحوثيون للمشاركة في معاركهم

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول اليمن، اليوم الأحد، أن حوالي 2000 طفل يمني جندهم الحوثيون، لقوا حتفهم في ساحة القتال خلال الفترة من يناير 2020 وحتى مايو 2021.



وأوضح التقرير الأممي - الذي أوردته قناة "اليمن" الإخبارية - أن "الأمم المتحدة تلقت قائمة تضم أسماء 1406 أطفال جندهم الحوثيون لقوا حتفهم في ساحة المعركة عام 2020، وقائمة تضم 562 طفلا جندتهم المليشيات أيضا وقتلوا في ساحة المعركة بين يناير 2020 ومايو 2021".. مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 10 و17 سنة، وقتل عدد كبير منهم في عمران وذمار وحجة والحديدة وإب وصعدة وصنعاء.



وأفاد التقرير بأنه "في أحد المعسكرات، تم تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات على تنظيف الأسلحة".



يذكر أن نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة مروان نعمان، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي أن المليشيات جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما لا يزال أكثر من 6700 طفل على الجبهات.