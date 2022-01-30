عشرات القتلى في صفوف الحوثيين جراء غارتين جويتين للتحاف العربي جنوب اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن مقاتلاته شنت غارتين جويتين على مواقع الميليشيات بجبل "الصراهم" غرب تعز جنوب غربي البلاد.

ونقلت قناة "العربية الحدث" عن مصدر عسكري - لم تسمه - القول: إن "غارتين للتحالف استهدفتا عربة عسكرية وقناصا وعناصر حوثية مقاتلة في جبل الصراهم بالعنين غرب مدينة تعز"، مضيفا أن الغارتين أسفرتا عن سقوط عشرات القتلى من الميليشيا.

جاءت هذه التطورات بعدما أفادت وزارة الدفاع اليمنية بأن "قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدما جديدا في الجبهات الغربية لمحافظة تعز بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وتمكنت من تحرير قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة".

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدد من الغارات الجوية، مواقع وتعزيزات جماعة الحوثي المسلحة في مناطق تقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي.