 فيديو.. انهيار جبلي بالسعودية كاد يقتل سائقين في اللحظات الأخيرة - بوابة الشروق
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فيديو.. انهيار جبلي بالسعودية كاد يقتل سائقين في اللحظات الأخيرة

وكالات
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 5:31 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 5:31 م
انتشر على مواقع التواصل في السعودية، فيديو لانهيار صخري في الجبل الأسود بمحافظة الريث بمنطقة جازان جنوبي المملكة.

وأظهرت المشاهد وجود بعض المركبات على طريق الجبل الأسود، حيث حدث الانهيار الصخري قبل مرور مركبتين بثوان قليلة، في حين توقفت حركة السير على طول الطريق نتيجة الانهيار.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في الهيئة سجلت هزة أرضية يوم السبت، تبعد 42 كلم جنوب غرب أبو عريش، بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كيلومتر.


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