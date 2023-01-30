انتشر على مواقع التواصل في السعودية، فيديو لانهيار صخري في الجبل الأسود بمحافظة الريث بمنطقة جازان جنوبي المملكة.



وأظهرت المشاهد وجود بعض المركبات على طريق الجبل الأسود، حيث حدث الانهيار الصخري قبل مرور مركبتين بثوان قليلة، في حين توقفت حركة السير على طول الطريق نتيجة الانهيار.



وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في الهيئة سجلت هزة أرضية يوم السبت، تبعد 42 كلم جنوب غرب أبو عريش، بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كيلومتر.







انهيارات في الجبل الأسود التابع لمحافظة #الريث الآن وقد تكون تابعه لتأثير الهزه الأرضيه صباح الأمس جنوب #ابوعريش pic.twitter.com/byJOYBAYqH — خالد الربيعي (@s2010s61) January 29, 2023