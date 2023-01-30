الناتو يطالب كوريا الجنوبية بتكثيف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، كوريا الجنوبية، بتكثيف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.



وحث ستولتنبرج في اليوم الثاني من زيارته ضمن جولة لتعزيز العلاقات بين الناتو وحلفائه في آسيا -حسبما نقلت قناة (فرانس 24)- كوريا الجنوبية على تكثيف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، واقترح عليها مراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة، على غرار دول مثل ألمانيا والنرويج.



وفي هذا السياق، صرح ستولتنبرغ في كلمة له بمعهد "تشي Chey" في سول: "إذا كنا نؤمن بالحرية والديمقراطية، وإذا كنا لا نريد أن تسود الأنظمة الاستبدادية والشمولية، فإنهم (الأوكرانيون) يحتاجون إلى أسلحة"، داعيا سول إلى بذل مزيد من الجهد من أجل كييف.



وكان ستولتنبرج قد التقى أمس الأحد كبار المسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية بمن فيهم وزير الخارجية بارك جين، في إطار جولة لتعزيز العلاقات بين الناتو وحلفائه في آسيا.