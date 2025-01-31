إحباط محاولة تهريب مخلفات نحاس وبورد إلكترونية عبر جمارك دمياط

تمكن رجال الجمارك في قسم الصادر بميناء دمياط من إحباط محاولة تهريب كمية من فضلات ومخلفات النحاس والبورد الإلكترونية المستعملة، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك، الذي يحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.

وجاء ذلك بناءً على إخبارية مقدمة من جمارك الصادر تفيد بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 136 لسنة 2025، باسم شركة "إ. م. أ. أ"، حيث تم التصريح بأن الصنف وفقًا للمستندات المقدمة عبارة عن "فحم نباتي" بوزن 12.280 طن، مُصدر إلى الصين.

وبعد تشكيل لجنة للمعاينة وإجراء الفحص بالأشعة، تبين وجود كمية من فضلات ومخلفات النحاس، بالإضافة إلى أصناف من البورد الإلكترونية المستعملة.

وبعرض الواقعة على إدارة الفتوى والرأي، أفادت بأن الحادثة تُشكل جريمة تهرب جمركي وفقًا لنص المادة 77 من قانون الجمارك، كما تُعد مخالفة تصديرية لقانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، وكذلك منشور التعريفات رقم 47/2024.

وقد بلغت التعويضات والغرامات الجمركية المستحقة 2 مليون و701 ألف و600 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.