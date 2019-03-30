الداخلية تعزز من تواجد قواتها بميحط استاد برج العرب لتأمين مباراة القمة

عززت قوات الأمن في وزارة الداخلية من تواجدها بمحيط استاد برج العرب في الإسكندرية، قبل ساعات من لقاء القمة رقم 117 بين الزمالك والأهلي ضمن منافاسات الدوري العام المصري لكرة القدم، في الجولة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع عشر.

ودفعت الداخلية بعدد من التشكيلات الأمنية، الثابتة والمتحركة بمحيط الاستاد، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتنفيذ التعليمات المتخذة بشأن الأعداد المقررة فقط لحضور المباراة.

وكلف وزير الداخلية مساعديه بالتواجد الميداني وفرض السيطرة الأمنية وتحقيق السيولة المرورة.

فيما تفقد اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بصحبة مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الخدمات المعينة، بمحاور الطرق المؤدية إلى الاستاد، وشدد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة على رجال المرور وقوات الحماية المدينة باليقظة، وتفعيل الخطة الأمنية على أكمل وجه.

فيما أكد مصدر أمني أنه لا تهاون مع أي حالات خروج عن القانون أو من شأنها تعطيل الخطة الأمنية الموضوعة.