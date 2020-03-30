الزراعة تطلق «مبادرة خير مزارعنا لأهالينا» لتوفير السلع الزراعية بأسعار مخفضة

أعلن مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن الفولى، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وذلك لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعي بأنواعها سواء الحيواني أو الداجني وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى المنتجة من كافة قطاعات الوزارة.

وقال الفولي: إن هذا بجانب ما ينتجه الفلاح من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة من المنتج الي المستهلك من خلال منافذ وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالى 20%، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى والحد من الاحتكار والاستغلال.

واضاف أن من المقرر تنفيذ المبادرة من خلال 312 منفذا تابعين للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للإصلاح الزراعي منتشرة في 19 محافظة، وإن هناك خطة تستهدف التوسع في انشاء المنافذ بحيث تصل الى أكثر من 1000 منفذا على مستوى الجمهورية.