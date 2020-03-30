كونتي يعرب عن تضامن إيطاليا مع إسبانيا في مواجهة كورونا

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن رغبته في مد يد المساعدة إلى إسبانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19.

وقال كونتي: "أريد أن أعبر عن قربنا وتضامننا مع الحكومة الإسبانية، وسكان البلاد...إنها دراما نعرفها جيدًا، ويمكنني أن أتخيل الصعوبات التي يواجهونها".

وأضاف كونتي في مقابلة مع صحيفة (إيل باييس) الإسبانية الاثنين نقلتها وكالة آكى الإيطالية: "نريد الخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، من بين أمور أخرى، لمساعدة دول أخرى مثل إسبانيا، من خلال تزويدهم بالأطباء، وأجهزة التنفس الصناعي، وأدوات الحماية الشخصية".

وسجلت إيطاليا أمس الأحد 756 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى عشرة آلاف و779 شخصا، وهي أعلى حصيلة وفاة في العالم، حسبما أظهرت أرقام رسمية جديدة.

ومع ذلك، أوضحت هيئة الدفاع المدني في إيطاليا أن معدل الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 5127 إصابة اليوم الأحد، يعد أقل مما تم تسجيله يوم السبت وبلغ 5994 إصابة.

وتعد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها يوم الأحد أقل بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كان يتم تسجيل نحو عشرة آلاف إصابة يوميا.

ومع تسجيلها 97 ألفا و689 إصابة، تكافح إيطاليا واحدة من أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأظهرت أرقام أمس الأحد أن 646 شخصا إضافيا تعافوا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي في إيطاليا إلى 13030.