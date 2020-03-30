قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين إن اللجنة تلقت 13 طلبا للدعم إثر الاشتباه في الإصابة بفيروس (كوفيد 19) المعروف إعلاميًا بـ"كورونا"، وذلك منذ فتح باب استقبال حالات الاشتباه الخاصة بالصحفيين وأسرهم عبر تطبيق "واتس اب" على رقم ( 01288888720) الثلاثاء الماضي.

وأوضح، في بيان للجنة مساء اليوم، أن الحالة الوحيدة التي ثبتت إيجابيتها كانت لشقيقة إحدى الزميلات، وكانت تعمل ضمن الأطقم الطبية لمستشفى ظهرت بها إصابة بالفيروس، مضيفا أن وزارة الصحة اتخذت إجراءاتها الوقائية بالتحليل لكل المخالطين لشقيقة الزميلة التي تم نقلها لمستشفى عزل.

وطلبت الزميلة المساعدة لفحص أسرتي شقيقتها ووالدتها لكونهم مخالطين، وبعد تواصل اللجنة مع غرفة شكاوى مجلس الوزراء، والطب الوقائي بوزارة الصحة، انتقل طبيب لفحص الأسرة، ونصح بالالتزام بالمنزل 14 يومًا.

وأشار عبد المجيد إلى أن تحويل الزملاء وأسرهم عبر تطبيق "واتس أب" على رقم (01023182393) مستمر بكفاءة، حيث تم من خلال هذه الخدمة مساعدة سبع حالات لصحفيين وأسرهم بإمدادهم بتحويلات للمستشفيات، وتقديم الرعاية الطبية لهم، كما تم إمداد 26 من الزملاء وأسرهم بخطابات تحويل إلى معامل تحاليل، وتم إمداد 11 من الزملاء وأسرهم بخطابات لمراكز أشعة.