مونديال القوي يبحث عن موعد في 2022 بعد تأجيل الأولمبياد

ذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الاثنين أنه يدرس الآن نقل بطولة العالم للقوى والتي كانت مقررة العام المقبل إلى عام 2022 بعد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو إلى 2021 وتحديد موعدها الجديد.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم على إقامة الأولمبياد المؤجل إلى عام 2021 في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021.

ونتيجة لتأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد والموعد المحدد لإقامة هذه النسخة الأولمبية ، أشار الاتحاد الدولي للقوى اليوم إلى ضرورة تأجيل مونديال القوى الذي كان مقررا في الفترة من السادس إلى 15 أغسطس 2021 بمدينة يوجين في أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2022.

وأعلن الاتحاد الدولي للقوى في بيان : "يجب على الجميع أن يتحلوا بالمرونة والقدرة على توفيق الأوضاع. ولتحقيق هذا ، نعمل سويا الآن مع المنظمين لمونديال القوى في أوريجون على اختيار موعد جديد للبطولة في 2022 ".

والآن ، تحتاج بطولة العالم لألعاب القوى لموعد جديد في عام 2022 الذي يشهد أيضا بطولة أوروبا للقوى ودورة ألعاب الكومنولث ودورة الألعاب الأسيوية.

ويؤثر التأجيل غير المسبوق في تاريخ الدورات الأولمبية أيضا على عدد من البطولات لألعاب أولمبية أخرى بشكل مباشر ومنها بطولة العالم للسباحة والمقررة من 16 وليو إلى أول أغسطس 2021 في مدينة فوكوكا اليابانية.

وأشار الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) إلى أنه سيدرس إقامة هذه البطولة في موعد آخر من العام المقبل أفضل من نقلها إلى 2022 .

كما تحتاج كل من بطولتي العالم لسباقات الدراجات (بي إم إكس) والتايكوندو إلى تعديل موعدها أيضا بعدما كانت مقررة في 2022.

كما تحتاج بطولة العالم لسباقات الدراجات على الطريق والمقررة من 16 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2021 وبطولة العالم للتجديف المقررة من 26 أيلول/سبتمبر إلى الثالث من تشرين أول/أكتوبر 2021 إلى تعديل موعديهما بسبب قرب موعدهما من موعد الأولمبياد الجديد.

وفي المقابل ، أكد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة إن بطولة العالم للعبة والمقررة من 17 إلى 26 حزيران/يونيو 2021 ستقام في نفس الوقت المحدد لها دون أي تغيير.