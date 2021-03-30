لاجئ سوري ينسحب من الترشح لانتخابات البرلمان الألماني بعد تهديدات بالقتل

انسحب اللاجئ السوري طارق الأوس -31 عاما- من الترشح لخوض انتخابات البرلمان الألماني الاتحادي "بوندستاج" ممثلا عن حزب الخضر في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بعد تلقي عائلته تهديدات بالقتل.

وقال الأوس، في بيان عن دائرته الانتخابية في مدينة أوبرهاوزن، اليوم الثلاثاء: "ارتفاع مستوى التهديدات بالنسبة لي وخاصة بالنسبة للأشخاص المقربين مني هو أهم سبب لسحب ترشحي".

وبحسب متحدث باسم حزب الخضر، كانت هناك تهديدات بالقتل من مجهولين ضد عائلة الأوس في سوريا إذا استمر في الترشح.

وكان الأوس قد أوضح من قبل في بيان ترشحه أنه يريد "أن يكون أول لاجئ من سوريا في البرلمان الألماني يمنح صوتا سياسيا لمئات الآلاف من الأشخاص الفارين والمقيمن معنا هنا".

وأعربت الدائرة الانتخابية للأوس عن خيبة أملها في انسحابه من الترشح، وذكرت الدائرة في بيانها: "كنا نود أن نتمكن من الاستمرار في النضال مع السيد الأوس كمرشح في البرلمان الألماني من أجل سياسة لجوء وهجرة إنسانية".

ووصل الأوس إلى ألمانيا قبل خمس سنوات وأصبح ناشطا سياسيا مع مجموعة "إضراب لاجئي بوخوم" عقب بضعة أشهر فقط من وصوله.