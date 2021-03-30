 الهند: 56 ألفا و211 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يسجل 12 مليونا و95 ألف حالة - بوابة الشروق
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الهند: 56 ألفا و211 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يسجل 12 مليونا و95 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 8:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 8:42 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 56 ألفا و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 12 مليونا و95 ألفا و855 حالة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إنه تم تسجيل 271 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 162 ألفا و114 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 مليونا و393 ألفا و21 شخصا.
شهد - م س د - ك ف

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