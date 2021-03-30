جامعة جنوب الوادي تحصد المركز الثالث في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، فوز الجامعة بالمركز الثالث في مجال المسرح والفنون التعبيرية في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة.

وأشار رئيس الجامعة، أنه بالإضافة إلى المركز الثالث حصل منتخب المسرح بالجامعة على أفضل سينوغرافيا على مستوى الجامعات المصرية عن عرض " حيضان الدم " ، كما حصل الطالب محمد قناوي على المركز الثالث لجائزة أفضل ممثل في مجال المسرح.

وهنأ "غرباوى" منتخب المسرح بالجامعة على تحقيق هذا الفوز مؤكدا على أن الطلاب المتميزين علمياً وثقافياً وفنياً هم خير سفراء عن الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث نفذته الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة (1500) طالب وطالبة من (16) جامعة مصرية.

ومن ناحية أخرى واصل طلاب الجامعة مشاركتهم الفعالة في مسابقة مهرجان ابداع"9" حيث شارك الطالب مصطفى حسانين الغول بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والطالبة أمنيه عبدالمنعم محمد عبدالمنعم بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في مسابقة المراسل التليفزيوني.