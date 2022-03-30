السجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل صديقه بمساعدة نجل شقيقه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 2983 جنايات قسم شرطة القرين لسنة 2021، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ونجل شقيقه بالسجن لمدة 10 أعوام؛ لاتهامهما في باستدراج سائق توك توك وقتله لخلافات بين الأول وبينه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة القرين بالعثور على جثة المدعو عادل ز م، 27 عامًا، سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة القرين، متأثرًا بإصابته بجرح ذبحي في العنق، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: ع ال إ، 27 عامًا، فلاح، ونجل شقيقه ف إ ال، 16 عامًا، فلاح، مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين.

وتبين أن المتهمين ارتكبا جريمتهما إثر خلافات مالية سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه لوجود شراكة بينهما في حانوت، وكذلك وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وطليقة المتهم الأول علم بها الأخير قبل الواقعة فعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك سلاح أبيض (مطواة)، وأبلغ المتهم الثاني بمقصده، وتقابلا مع المجني عليه واستقلا معه دراجته البخارية التوك توك، وحدث بينهما شجار على إثر تلك الخلافات ما أدى إلى انقلاب الدراجة، فيما أمسك المتهم الثاني بالمجني عليه من يديه حتى أخرج المتهم الأول السلاح من طيات ملابسه وطعن به المجني عليه حتى فارق الحياة، وتركاه واستقلا دراجته البخارية وتركوها في مكان العثور عليها.

وجرى ضبط المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.