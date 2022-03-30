إلغاء اجتماع وزراء «فيشجراد» بسبب سياسة أوربان بشأن أوكرانيا

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ألغي اجتماع وزراء دفاع المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا الذي كان مقررا يومي الأربعاء والخميس بسبب سياسة المجر بشأن أوكرانيا مع استمرار حرب روسيا ضد جارتها للشهر الثاني.

وأكدت وزارة الدفاع المجرية الإلغاء في بيان لقناة "إيه تي في" الإخبارية الخاصة يوم الثلاثاء، قائلة إن اجتماع دول فيشجراد الأربع سيعقد في وقت لاحق.

ولم يقم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلا بإدانة فاترة للهجوم الروسي على أوكرانيا واستبعد أيضا فكرة إرسال شحنات أسلحة مباشرة من المجر إلى أوكرانيا.

وأقام أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقة وثيقة في السنوات القليلة الماضية. وتعتمد المجر أيضا على إمدادات الطاقة الروسية منخفضة السعر. كما نسفت بودابست تقارب أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسي.

واتخذت الدول الثلاث الأخرى في مجموعة فيشجراد وجهة نظر انتقادية متزايدة لموقف أوربان، حيث تبذل بولندا على وجه الخصوص جهودا كبيرة لدعم أوكرانيا.

وتأسست مجموعة فيشجراد قبل انضمام الدول إلى الاتحاد الأوروبي، وبرزت كرابطة للدفع بالمصالح المشتركة على المستوى الأوروبي.