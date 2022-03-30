على أبو جريشة: من سوء حظ المنتخب مواجهة السنغال في الدور الحاسم للمونديال

كشف على أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، أن منتخب مصر لم يقدم أمام السنغال كرة قدم سوى ثلث ساعة في الشوط الثاني بعد عدد من التغييرات التي أجراها كيروش، موضحا أن مواجهة منتخب بحجم السنغال كان أقوى وكفته أرجح في المباراتين بالدور الحاسم.

وقال أبو جريشة، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ETC: "من سوء حظنا أن نقع في القرعة ضد المنتخب المصنف أول في أفريقيا، وقياس أي جيل للمنتخب مع الجيل التاريخي الذي كونه حسن شحاته ظالم، لأن جيل المعلم كان يجمع بين الخبرة والشباب".

وأضاف أبو جريشة: "كيروش جدد قوام المنتخب، وصلاح واجه عدم توفيق غير عادي في تسديد الضربة الأولى، السنغال توترت بعد إضاعة ضربتي ترجيح وكان يمكن إنهاء المباراة لو صادف التوفيق زيزو وصلاح، لكن حينما يهدر أفضل لاعبين في تسديد ضربات الجزاء فالطبيعي أن اليوم كان ليس يومنا".

وأكمل نجم الإسماعيلي: "هناك أشياء وقرارات يمكن مناقشتها ونلوم كيروش عليها، مثل مشاركة ربيعة في المباراة الثانية بالسنغال واختياره للقائمة من الأساس خاطئ".